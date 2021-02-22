Глава дипломатии ЕС: Россия заинтересована в конфронтации, а не сотрудничестве

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с блоком и сознательно идет на конфронтацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"В Совете царит оценка, которую все разделяют, что Россия движется в направлении авторитарного государства и в противоположном направлении от Европы. Министры единодушно расценивают действия и поведение России как четкий сигнал, что у нее нет заинтересованности в сотрудничестве с Евросоюзом, а наоборот она заинтересована в конфронтации", - сказал Боррель.

Он также рассказал, что министры на заседании ни критиковали его неудачный визит в Москву.

"Сегодня не было никакой критики моей поездки, все страны-члены поддерживают ее. В конце концов визит дал хорошую информацию о том, в каком состоянии отношений и как нам дальше быть. Я ездил в Россию не потому, что мне нравится туда ездить. У меня был мандат всех стран ЕС , - пояснил дипломат.

Боррель также рассчитывает, что новые санкции против России за арест и заключение Алексея Навального будут готовы через неделю.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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