ЄС підготує четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Європейський союз підготує нові обмежувальні заходи проти представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"У Білорусі тривають репресії, переслідування людей та представників громадянського суспільства. Ми розглянемо питання про запровадження наступних санкцій і тим часом підтримаємо вимогу білоруського народу щодо встановлення демократії. Ми підтримали громадянське суспільство шляхом покарання - застосування санкцій проти тих, хто позбавляє їх фундаментальних і політичних прав", - сказав Боррель.

Він нагадав, що до санкційного списку ЄС проти Білорусі уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах.

"Ми готові йти далі, і ми це зробимо. Технічні групи Ради ЄС працюють над цим", - наголосив Боррель.

Раніше Євросоюз засудив вироки двом білоруським журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську, і закликав режим Лукашенка припинити атаки на медіа.

Двох журналісток "Белсату" у Білорусі 18 лютого засудили до двох років позбавлення волі.