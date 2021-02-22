ЕС подготовит четвертый пакет санкций против режима Лукашенко

Европейский союз подготовит новые ограничительные меры против представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"В Беларуси продолжаются репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества. Мы рассмотрим вопрос о введении следующих санкций и тем временем поддержим требование белорусского народа по установлению демократии. Мы поддержали гражданское общество путем применения санкций против тех, кто лишает их фундаментальных и политических прав", - сказал Боррель.

Он напомнил, что в санкционный список ЕС против Беларуси уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

"Мы готовы идти дальше, и мы это сделаем. Технические группы Совета ЕС работают над этим", - добавил Боррель.

Ранее Евросоюз осудил приговоры двум белорусским журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске, и призвал режим Лукашенко прекратить атаки на медиа.

Двух журналисток "Белсата" в Беларуси 18 февраля приговорили к двум годам лишения свободы.