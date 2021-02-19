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Євросоюз засудив атаки проти медіа в Білорусі 

П'ятниця, 19 лютого 2021, 13:36

Євросоюз засудив вироки двом білоруським журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську, і закликав режим Лукашенка припинити атаки на медіа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано.

Двох журналісток "Белсату" у Білорусі 18 лютого засудили до двох років позбавлення волі.

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"Ми вбачаємо у цих вироках продовження ганебних і жорстоких репресій білоруської влади проти білоруського народу, проти захисників прав людини, активістів, громадянського суспільства та журналістів", - сказав він, додавши, що такі дії є неприйнятними.

"Ми закликаємо білоруську владу поважати фундаментальні свободи слова і зібрань білоруських громадян. Ми є свідками триваючого залякування, яке цього тижня загострилося - і не тільки з засудженням журналісток, але також з рейдами і обшуками у домівках активістів, членів громадянського суспільства", - додав він.

Стано зазначив, що Євросоюз засуджує всі атаки, спрямовані проти преси, медіа і журналістів у Білорусі.

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"Ми закликаємо владу припинити атакувати медіа та дозволити їм робити свою роботу, тому що Катя і Дарія, власне кажучи, були засуджені за виконання своєї журналістської роботи", - зазначив речник, закликавши білоруську владу почати національний інклюзивний діалог для пошуку виходу з політичної кризи.

Журналісток звинуватили в "організації дій, що грубо порушують громадський порядок" (стаття 342 КК) за те, що вони вели стрім з мінської "Площі Змін" – двору, житель якого Роман Бондаренко помер в реанімації після побиття людьми у штатському, які зрізали з паркану біло-червоні-білі стрічечки. 

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