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Польща звернулась до сторін конфлікту в Грузії після арешту лідера партії Саакашвілі

Вівторок, 23 лютого 2021, 14:29

МЗС Польщі закликало політичних опонентів у Грузії утримуватися від ескалації напруженості після арешту лідера найбільшої опозиційної партії Ніки Мелії.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Польща уважно стежить за розвитком подій в Грузії. Ми закликаємо всі сторони політичної суперечки дотримуватися верховенства права, утримуватися від ескалації нинішньої напруженості і повернутися до прямих переговорів. Стабільна і передбачувана Грузія - ключовий партнер ЄС у регіоні", - йдеться у заяві польського міністерства у Twitter.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". Минулого тижня йому змінили запобіжний захід у цій справі на арешт, але спершу відклали взяття Мелії під варту.

На арешт з тривожними коментарями відреагували низка глав МЗС та посольств.

У ЄС закликали політиків Грузії до відповідальності.

Детальніше про останні події у Грузії - у коментарі від Юрія Панченка: НАТО все далі: як Грузія втрачає шанси на членство в Альянсі.

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