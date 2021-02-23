Польща звернулась до сторін конфлікту в Грузії після арешту лідера партії Саакашвілі

МЗС Польщі закликало політичних опонентів у Грузії утримуватися від ескалації напруженості після арешту лідера найбільшої опозиційної партії Ніки Мелії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща уважно стежить за розвитком подій в Грузії. Ми закликаємо всі сторони політичної суперечки дотримуватися верховенства права, утримуватися від ескалації нинішньої напруженості і повернутися до прямих переговорів. Стабільна і передбачувана Грузія - ключовий партнер ЄС у регіоні", - йдеться у заяві польського міністерства у Twitter.

🇵🇱 is closely following developments in Georgia. We call on all parties of the political dispute to respect the rules of law, to refrain from escalating of the present tension and to return to the direct talks. Stable and predictable 🇬🇪 is a key partner of the EU in the region. — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) February 23, 2021

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". Минулого тижня йому змінили запобіжний захід у цій справі на арешт, але спершу відклали взяття Мелії під варту.

На арешт з тривожними коментарями відреагували низка глав МЗС та посольств.

У ЄС закликали політиків Грузії до відповідальності.

Детальніше про останні події у Грузії - у коментарі від Юрія Панченка: НАТО все далі: як Грузія втрачає шанси на членство в Альянсі.