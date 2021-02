Польща звернулась до сторін конфлікту в Грузії після арешту лідера партії Саакашвілі

МЗС Польщі закликало політичних опонентів у Грузії утримуватися від ескалації напруженості після арешту лідера найбільшої опозиційної партії Ніки Мелії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща уважно стежить за розвитком подій в Грузії. Ми закликаємо всі сторони політичної суперечки дотримуватися верховенства права, утримуватися від ескалації нинішньої напруженості і повернутися до прямих переговорів. Стабільна і передбачувана Грузія - ключовий партнер ЄС у регіоні", - йдеться у заяві польського міністерства у Twitter.

