У ЄС після арешту опозиційного лідера у Грузії закликали політиків до відповідальності

У ЄС повторили заклик до політичних сил у Грузії проявити "максимальну стриманість та відповідальність" після арешту лідера партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано у відповідь на запитання про те, як у Брюсселі оцінюють останні події у Тбілісі.

"Ми пильно стежимо за подіями. Схоже, з арештом пана Мелії ситуація знову загострилася і політична криза поглиблюється. У цьому контексті ЄС повторює свій заклик до всіх сторін у Грузії проявити максимальну стриманість та відповідальність, щоб уникнути подальшої ескалації - в інтересах країни та її громадян", - зазначив Петер Стано.

Він додав, що політична стабільність і парламентський процес у Грузії особливо важливі у час, коли країні необхідно долати наслідки пандемії коронавірусу.

"Також це життєво важливо для здійснення усіх реформ, які, у свою чергу, необхідні для поглиблення співпраці між ЄС та Грузією", - додав Стано.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

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Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". Минулого тижня йому змінили запобіжний захід у цій справі на арешт, але спершу відклали взяття Мелії під варту.

На арешт з тривожними коментарями відреагували низка глав МЗС та посольств.

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