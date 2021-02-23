Польша обратилась к сторонам конфликта в Грузии после ареста лидера партии Саакашвили

МИД Польши призвал политических оппонентов в Грузии воздерживаться от эскалации напряженности после ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша внимательно следит за развитием событий в Грузии. Мы призываем все стороны политического спора придерживаться верховенства права, воздерживаться от эскалации нынешней напряженности и вернуться к прямым переговорам. Стабильная и предсказуемая Грузия - ключевой партнер ЕС в регионе", - говорится в заявлении польского министерства в Twitter.

🇵🇱 is closely following developments in Georgia. We call on all parties of the political dispute to respect the rules of law, to refrain from escalating of the present tension and to return to the direct talks. Stable and predictable 🇬🇪 is a key partner of the EU in the region. — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) February 23, 2021

Напомним, утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова". На прошлой неделе ему изменили меру пресечения в этом деле на арест, но сначала отложили взятие под стражу.

На арест с тревожными комментариями отреагировали ряд глав МИД и посольств.

Подробнее о последних событиях в Грузии - в комментарии от Юрия Панченко: НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе.