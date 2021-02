Польша обратилась к сторонам конфликта в Грузии после ареста лидера партии Саакашвили

МИД Польши призвал политических оппонентов в Грузии воздерживаться от эскалации напряженности после ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша внимательно следит за развитием событий в Грузии. Мы призываем все стороны политического спора придерживаться верховенства права, воздерживаться от эскалации нынешней напряженности и вернуться к прямым переговорам. Стабильная и предсказуемая Грузия - ключевой партнер ЕС в регионе", - говорится в заявлении польского министерства в Twitter.

🇵🇱 is closely following developments in Georgia. We call on all parties of the political dispute to respect the rules of law, to refrain from escalating of the present tension and to return to the direct talks. Stable and predictable 🇬🇪 is a key partner of the EU in the region.