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Польша обратилась к сторонам конфликта в Грузии после ареста лидера партии Саакашвили

Вторник, 23 февраля 2021, 14:29

МИД Польши призвал политических оппонентов в Грузии воздерживаться от эскалации напряженности после ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша внимательно следит за развитием событий в Грузии. Мы призываем все стороны политического спора придерживаться верховенства права, воздерживаться от эскалации нынешней напряженности и вернуться к прямым переговорам. Стабильная и предсказуемая Грузия - ключевой партнер ЕС в регионе", - говорится в заявлении польского министерства в Twitter.

Напомним, утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова". На прошлой неделе ему изменили меру пресечения в этом деле на арест, но сначала отложили взятие под стражу.

На арест с тревожными комментариями отреагировали ряд глав МИД и посольств.

Подробнее о последних событиях в Грузии - в комментарии от Юрия Панченко: НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе.

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