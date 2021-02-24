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У Чехії вперше з початку січня - понад 15 тисяч заражень

Середа, 24 лютого 2021, 11:17

У Чехії добовий приріст заражень коронавірусом вперше за майже два місяці перевищив 15 тисяч. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

За попередню добу в країні з населенням 10,7 млн підтвердили 15 672 нових випадків. Останній раз такі показники фіксували 6 січня. З середини січня та більшу частину лютого добовий приріст заражень був меншим 10 тисяч. 

У регіональному розрізі, найгірша ситуація - у всій південній частині країни. Найбільше нових випадків  з виявлених напередодні припадають на центральну Богемію - понад 2500, та майже 2000 - на Прагу.

При цьому, кількість "активних" хворих зараз навіть більша, ніж на піку осінньої хвилі - понад 127 тисяч, з них госпіталізовані близько 6800. 

Кількість пацієнтів у важкому стані досягла 1389, що називають найбільшим показником за увесь час епідемії. 
 
Заступник міністра охорони здоров’я Владімір Черни каже, що в реанімаціях для коронахворих залишаються вільними лише 15% місць.

У спеціальному кризовому центрі розглядають можливість звернутися за допомогою до німецьких лікарень. 

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Чехія
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