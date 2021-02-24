В Чехии впервые с начала января - более 15 тысяч заражений

В Чехии суточный прирост заражений коронавирусом впервые за почти два месяца превысил 15 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

За прошедшие сутки в стране с населением 10,7 млн подтвердили 15 672 новых случаев. Последний раз такие показатели фиксировали 6 января. С середины января и большую часть февраля суточный прирост заражений был меньше 10 000.

В региональном разрезе, наихудшая ситуация - во всей южной части страны. Больше всего новых случаев из обнаруженных накануне приходятся на центральную Богемию - более 2500, и почти 2000 - на Прагу.

При этом, количество "активных" больных сейчас даже больше, чем на пике осенней волны - более 127 000, из них госпитализированы около 6800.

Количество пациентов в тяжелом состоянии достигло 1389, что называют наибольшим показателем за все время эпидемии.

Заместитель министра здравоохранения Владимир Черны говорит, что в реанимациях для больных коронавирусом остаются свободными только 15% мест.

В специальном кризисном центре рассматривают возможность обратиться за помощью к немецким больницам.

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