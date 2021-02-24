Данія з 1 березня послабить коронавірусні обмеження

Данія з 1 березня пом'якшить певні обмеження щодо роботи магазинів і дозволить відкрити школи в частині країни.

Про це домовилися основні партії, які формують уряд Данії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Extra bladet.

Зокрема, для обмеженої кількості покупців за попереднім замовленням зможуть відкритися спеціалізовані магазини площею 5000 квадратних метрів і більше.

Також скасовується заборона на зібрання до 25 осіб, зокрема йдеться про спортивні заходи на відкритому повітрі. Раніше діяло обмеження зібрань кількістю більше 5 осіб.

Заклади культури на відкритому повітрі знову можуть відкритися з вимогами, згідно з якими відвідувачі повинні пред'являти сертифікат про негативний тест на коронавірус, не старший 72 годин.

У Данії, яка має один з найнижчих показників зараження в Європі, спостерігається зниження загальної кількості заражень після того, як у грудні вона запровадила обмежувальні заходи, намагаючись приборкати більш заразний варіант коронавірусу.