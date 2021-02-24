Дания с 1 марта ослабит коронавирусные ограничения

Дания с 1 марта смягчит определенные ограничения по работе магазинов и позволит открыть школы на части территории страны.

Об этом договорились основные партии, которые формируют правительство Дании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Extra bladet.

В частности, для ограниченного числа покупателей по предварительному заказу смогут открыться специализированные магазины площадью 5000 квадратных метров и более.

Также отменяется запрет на собрания до 25 человек, в том числе речь идет о спортивных мероприятиях на открытом воздухе. Ранее действовало ограничение собраний количеством более 5 человек.

Учреждения культуры на открытом воздухе снова могут открыться с требованиями, согласно которым посетители должны предъявлять сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее 72 часов.

В Дании, имеющей один из самых низких показателей заражения в Европе, наблюдается снижение общего количества заражений после того, как в декабре она ввела ограничительные меры, пытаясь обуздать более заразный вариант коронавируса.