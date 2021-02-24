Угорщина не послабить карантин через загрозу третьої хвилі 

Угорщина поки не може послабити свій частковий локдаун, оскільки третя хвиля інфекцій спричинила зростання нових випадків коронавірусу і поки лише невелика частина населення отримала щеплення, заявив угорський прем’єр Віктор Орбан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Угорщина стала першою країною Європейського Союзу в середу, яка почала робити щеплення китайською вакциною Sinopharm. Раніше Угорщина почала вакцинацію російським "Спутником V", вакциною, яка не отримала схвалення регулюючих органів в ЄС.

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"Ситуація непроста, оскільки у нас є хороші новини про те, що надійшло багато вакцин, і число вакцинованих збільшиться. Однак третя хвиля загрожує Угорщині", - сказав Орбан.

Станом на середу в Угорщині було зареєстровано 410 129 випадків захворювання, 14 552 особи померли.

За даними уряду, вакциновано близько 471 тисячі осіб, що складає майже 5% населення Угорщини.

"Ми поки не можемо говорити про будь-яке пом'якшення обмежень", - сказав Орбан. На початку цього місяця угорський уряд прогнозував рішення про пом'якшення обмежень вже в наступний понеділок.

Обмеження, введені в Угорщині з листопада, включають нічну комендантську годину, закриття пабів і ресторанів і заборону на зібрання.