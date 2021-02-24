Венгрия не ослабит карантин из-за угрозы третьей волны

Венгрия пока не может ослабить свой частичный локдаун, поскольку третья волна инфекций вызвала рост новых случаев коронавируса и пока лишь небольшая часть населения получила прививки, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Венгрия стала первой страной Европейского Союза в среду, которая начала делать прививки китайской вакциной Sinopharm. Ранее Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V", вакциной, которая не получила одобрения регулирующих органов в ЕС.

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"Ситуация непростая, поскольку у нас есть хорошие новости о том, что поступило много вакцин, и число вакцинированных увеличится. Однако третья волна грозит Венгрии", - сказал Орбан.

По состоянию на среду в Венгрии было зарегистрировано 410 129 случаев заболевания, 14 552 человека умерли.

По данным правительства, прививки около 471 000 человек, что составляет почти 5% населения Венгрии.

"Мы пока не можем говорить о каком-либо смягчении ограничений", - сказал Орбан. В начале этого месяца венгерское правительство прогнозировало решение о смягчении ограничений уже в следующий понедельник.

Ограничения, введенные в Венгрии с ноября, включают ночной комендантский час, закрытие пабов и ресторанов и запрет на собрания.