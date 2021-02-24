Фінляндія планує спростити трудову міграцію окремих фахівців

Уряд Фінляндії планує ввести національну річну візу для фахівців і стартап-підприємців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінський уряд підготував поправки в закон про іноземців, які дозволять ввести новий тип дозволу на перебування в країні - так звану візу D. Вона буде видаватися максимум на рік, а вимоги до претендентів цієї візи будуть визначатися на національному рівні.

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За словами міністерства закордонних справ, де розроблялися поправки, віза відповідає умовам і вимогам Шенгенської угоди.

За допомогою нової візи фінська влада хоче спростити трудову міграцію. Призначена вона буде в першу чергу окремим категоріям вузькопрофільних фахівців і стартап-підприємцям, а також членам їх сімей.

Одержувачі такої візи зможуть відразу приступати до роботи в Фінляндії і не чекати видачі посвідки на проживання, оформлення якої може зайняти до півроку.

Уряд сподівається, що поправки будуть прийняті парламентом навесні, а чинності набудуть восени цього року.

Фінську владу і особливо міграційне відомство Migri критикують за повільний розгляд заявок на видачу дозволів на перебування на підставі роботи і негнучкість у вирішенні цих питань.