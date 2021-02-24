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Финляндия планирует упростить трудовую миграцию отдельных специалистов

Среда, 24 февраля 2021, 14:44

Правительство Финляндии планирует ввести национальную годовую визу для специалистов и стартап-предпринимателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финское правительство подготовило поправки к закону об иностранцах, которые позволят ввести новый тип разрешения на пребывание в стране - так называемую визу D. Она будет выдаваться максимум на год, а требования к претендентам будут определяться на национальном уровне.

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По словам министерства иностранных дел, где разрабатывались поправки, виза соответствует условиям и требованиям Шенгенского соглашения.

С помощью новой визы финские власти хотят упростить трудовую миграцию. Предназначена она будет в первую очередь для отдельных категорий узкопрофильных специалистов и стартап-предпринимателей, а также членов их семей.

Получатели такой визы смогут сразу приступать к работе в Финляндии и не ждать выдачи вида на жительство, оформление которого может занять до полугода.

Правительство надеется, что поправки будут приняты парламентом весной, а в силу вступят осенью этого года.

Финские власти и особенно миграционное ведомство Migri критикуют за медленное рассмотрение заявок на выдачу разрешений на пребывание на основании работы и отсутствие гибкости в решении этих вопросов.

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