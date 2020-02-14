Фінський міністр хоче прискорити трудову міграцію, спростивши найм іноземців

Фінська влада хоче зробити швидшим процес обробки документів для видачі посвідки на проживання іноземцям, які отримали роботу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Завдяки цьому компанії змогли б швидше, за допомогою іноземної робочої сили, заповнювати місця, на які не можуть знайти претендентів всередині країни.

Також обговорюють процедуру, яка дозволить автоматично видавати дозволи надійним компаніям.

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"Коли компанії хочуть найняти спеціалістів із третіх країн, процес йде дуже повільно. Тепер ми його прискоримо, будемо прагнути оформляти документи за місяць. Один з варіантів - акредитація компаній. Тобто надійні, стабільні, великі роботодавці, яким можна довіряти, у яких немає проблем з дотриманням колективних трудових угод тощо - таким компаніям можна було б автоматично організувати процес видачі дозволів", - каже міністр праці Туула Хаатайнен.

За її словами, гостро необхідними є іноземні програмісти, інженери-електрики, кухарі, офіціанти, продавці, будівельники, садівники, медсестри, доглядальниці, прибиральники та робітники з обслуговування нерухомості.

Міністр Хаатайнен каже, що в фірмах скаржаться на брак кваліфікованих працівників. Така ситуація спостерігається приблизно в половині компаній.

Нині влада за рік видає близько 8-9 тисяч дозволів на проживання на підставі роботи.

Міністр не стала уточнювати, про які кількості іноземних фахівців йдеться.

В кінці минулого року в Фінляндії було близько 48 тисяч вакантних місць, з яких близько 30 тисяч було важко заповнити.

Нагадаємо, Україна вже випередила Естонію за кількістю іноземних працівників у Фінляндії.