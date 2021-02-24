Латвія передала українській армії 7 медичних бронеавтомобілів

В Україну прибули медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою в якості допомоги Збройним Силам України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міноборони.

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс повідомив, що загалом Латвія передала для потреб ЗСУ сім медичних броньованих автомобілів, а також запевнив у подальшій постійній підтримці України у її євроатлантичних прагненнях.

У свою чергу міністр оборони Андрій Таран на зустрічі сказав, що техніка уже найближчим часом стане на службу у військово-медичних підрозділах українського війська.

"Латвія з перших днів російської агресії проти України почала надавати підтримку нашій державі. Сьогодні ми вчергове бачимо ще одне свідчення її щирої солідарності у нашій боротьбі за відновлення територіальної цілісності та відстоюванні суверенітету", - сказав він.