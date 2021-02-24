Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посли ЄС затвердили санкції за Навального проти керівників 4 силових відомств РФ

"Північний потік-2": один із п'яти учасників проєкту зупинив фінансування через санкції США

Словаччина юридично зобов'язалася підтримувати вступ України в НАТО

В уряді обіцяють продаж вакцин "під відпустки" до літа






Латвія передала українській армії 7 медичних бронеавтомобілів

Середа, 24 лютого 2021, 19:32

В Україну прибули медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою в якості допомоги Збройним Силам України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міноборони.

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс повідомив, що загалом Латвія передала для потреб ЗСУ сім медичних броньованих автомобілів, а також запевнив у подальшій постійній підтримці України у її євроатлантичних прагненнях.

 

У свою чергу міністр оборони Андрій Таран на зустрічі сказав, що техніка уже найближчим часом стане на службу у військово-медичних підрозділах українського війська.

"Латвія з перших днів російської агресії проти України почала надавати підтримку нашій державі. Сьогодні ми вчергове бачимо ще одне свідчення її щирої солідарності у нашій боротьбі за відновлення територіальної цілісності та відстоюванні суверенітету", - сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
powered by lun.ua