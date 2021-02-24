Латвия передала украинской армии 7 медицинских бронеавтомобилей

В Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, переданные Латвийской Республикой в ​​качестве помощи Вооруженным силам Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны.

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил, что Латвия передала для нужд ВСУ семь медицинских бронированных автомобилей, а также заверил в дальнейшей постоянной поддержке Украины в ее евроатлантических устремлениях.

В свою очередь министр обороны Андрей Таран на встрече сказал, что техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинской армии.

"Латвия с первых дней российской агрессии против Украины начала оказывать поддержку нашей стране. Сегодня мы в очередной раз видим еще одно свидетельство ее искренней солидарности в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности и отстаивании суверенитета", - сказал он.