Зеленський хоче отримати від Польщі вакцину AstraZeneca у березні

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що вже у березні Україна зможе отримати через Польщу 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку Польща отримує через спільні закупівлі Євросоюзу.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента після телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Зеленський подякував Анджею Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС.

"Глава Української держави наголосив, що цей крок є потужним сигналом солідарності з Україною, та висловив сподівання, що наша держава зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів", - зазначають у повідомленні пресслужби.

Також він розповів про початок вакцинації в Україні вакциною індійського виробництва.

Раніше у МОЗ Польщі повідомляли, що отримали пропозицію від України про перепродаж певної кількості доз, але вони не будуть надходити із запасів, які призначені для польських громадян, включених в національну програму вакцинації.

Угоди ЄС про закупівлі допускають неприбутковий перепродаж, заявив Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі, проведеній спільно з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.