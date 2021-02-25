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Зеленский хочет получить от Польши вакцину AstraZeneca в марте

Четверг, 25 февраля 2021, 07:55

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что уже в марте Украина сможет получить через Польшу 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую Польша получает через совместные закупки Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС.

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"Глава Украинского государства подчеркнул, что этот шаг является мощным сигналом солидарности с Украиной, и выразил надежду, что наше государство сможет получить эту вакцину уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также он рассказал о начале вакцинации в Украине вакциной индийского производства.

Ранее в Минздраве Польши сообщали, что получили предложение от Украины о перепродаже определенного количества доз, но они не будут поступать из запасов, которые предназначены для польских граждан, включенных в национальную программу вакцинации.

Соглашения ЕС о закупках допускают некоммерческую перепродажу, заявил еврокомиссар Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, проведенной совместно с премьер-министром Украины.

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