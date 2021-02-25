Суду ЄС радять визнати, що Угорщина відступила від правил щодо мігрантів

Генеральний адвокат рекомендував Суду ЄС визнати порушенням криміналізацію в Угорщині діяльності для допомоги мігрантам в отриманні притулку, оскільки це ускладнює дотримання прав, гарантованих законодавством ЄС.

Про це йдеться у висновку, оприлюдненому пресслужбою Суду ЄС, пише "Європейська правда".

У 2018 році Угорщина встановила нові підстави для неприйнятності заявок на отримання притулку, пов’язані з транзитом мігрантів через безпечну країну перед прибуттям до Угорщини. Також криміналізували діяльність, що спрямована на допомогу з ініціюванням процедури отримання захисту людям, які не відповідають національним критеріям для отримання притулку.

Це стало підставою для позову Єврокомісії, що був поданий у 2019 році.

Генеральний адвокат Атанасіос Рантос у своєму висновку зазначає, що Суд вже назвав підстави про неприйнятність заявки на притулок незаконними у своєму рішенні від 19 березня 2020 року.

Відповідно, він пропонує Суду визнати, що Угорщина, встановивши такі підстави, не виконала свої зобов’язання, передбачені директивою щодо процедур отримання притулку.

Генеральний адвокат також вказує, що прецедент рішення КС Угорщини виглядає підставою гарантії того, що надання гуманітарної допомоги людям у скруті не буде розглядатися як незаконна діяльність.

Він зауважує, що організація чи особи, що надають допомогу для ініціювання процедури отримання захисту, мають розуміти, чи відповідає така особа необхідним критеріям. Проте, на думку Рантоса, оцінювати відповідність заявки на притулок встановленим критеріям мають компетентні національні органи, а не окремі організації чи особи.

"Криміналізація такої діяльності створює невиправдану перешкоду для реалізації прав, що гарантовані законодавством ЄС щодо притулку, та, відповідно, є невиконанням зобов’язань, передбачених цим законодавством.

Водночас генеральний адвокат вважає, що законодавство Угорщини, яке забороняє наближатися до держкордону особам, які вже перебувають під кримінальним переслідуванням за сприяння нелегальній імміграції, саме по собі не суперечить законодавству ЄС.

Думка генерального адвоката не є остаточним рішенням, але зазвичай Суд підтверджує її.