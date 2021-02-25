Суду ЕС советуют признать, что Венгрия отступила от правил по мигрантам

Генеральный адвокат рекомендовал Суду ЕС признать нарушением криминализацию в Венгрии деятельности для помощи мигрантам в получении убежища, поскольку это затрудняет соблюдение прав, гарантированных законодательством ЕС.

Об этом говорится в заключении, обнародованном пресс-службой Суда ЕС, пишет "Европейская правда".

В 2018 году Венгрия установила новые основания для неприемлемости заявок на получение убежища, связанные с транзитом мигрантов через безопасную страну перед прибытием в Венгрии. Также криминализировали деятельность, направленную на помощь с инициированием процедуры получения защиты людям, которые не отвечают национальным критериям для получения убежища.

Это стало основанием для иска Еврокомиссии, который был подан в 2019 году.

Генеральный адвокат Атанасиос Рантос в своем заключении отмечает, что суд уже назвал основания о неприемлемости заявки на убежище незаконными в своем решении от 19 марта 2020 года.

Соответственно, он предлагает Суду признать, что Венгрия, установив такие основания, не выполнила свои обязательства, предусмотренные директивой о процедурах получения убежища.

Генеральный адвокат также указывает, что прецедент решения КС Венгрии выглядит основанием для гарантии того, что предоставление гуманитарной помощи людям в беде не будет рассматриваться как незаконная деятельность.

Он отмечает, что организация или лица, оказывающие помощь для инициирования процедуры получения защиты, должны понимать, соответствует ли такое лицо необходимым критериям. Однако, по мнению Рантоса, оценивать соответствие заявки на убежище установленным критериям должны компетентные национальные органы, а не отдельные организации или лица.

"Криминализация такой деятельностью создает неоправданные препятствия для реализации прав, гарантированных законодательством ЕС о приюте, и, соответственно, является невыполнением обязательств, предусмотренных настоящим законодательством.

В то же время генеральный адвокат считает, что законодательство Венгрии, запрещающее приближаться к госгранице лицам, которые уже находятся под уголовным преследованием за содействие нелегальной иммиграции, само по себе не противоречит законодательству ЕС.

Мнение генерального адвоката не является окончательным решением, но обычно Суд его подтверждает.