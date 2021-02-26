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ЄС планує ухвалити новий безпековий "стратегічний компас"

П'ятниця, 26 лютого 2021, 20:46

Лідери країн-членів Європейського союзу домовилися про розробку та ухвалення так званого спільного "стратегічного компаса" у сфері безпеки та оборони.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Ми прагнемо збільшити інвестиції в оборону, а також підвищити цивільний і військовий потенціал і оперативну готовність", - сказав Мішель.

Мета "стратегічного компаса" - визначити, на що повинен бути здатний ЄС при спільній відповіді у певних кризових ситуаціях, а також, до чого він не повинен вдаватися. Розробка документа має бути завершена до березня 2022 року.

Також метою документа є досягнення більшої стратегічної автономності, що дозволить ЄС просувати свої інтереси та цінності на глобальному рівні на тлі зменшення впливу США та активізації таких країн як Китай і Росія.

Робота над стратегією заснована на аналізі загроз, завершеному наприкінці 2020 року. Цей секретний документ на основі розвідувальних даних описує, серед іншого, які загрози можуть виникати з боку Росії та Китаю.

До обговорення певних питань під час відеосаміту ЄС приєднався і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

В останні роки країни ЄС намагаються тісніше координувати свої дії у сфері безпеки та оборони, наприклад, у питанні фінансування спільних оборонних проєктів.

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