Італія і Словенія сперечаються через оцет, рішення за Єврокомісією

Італія намагається захистити всесвітньо відомий бальзамічний оцет з Модени від спроби Словенії "стандартизувати" його виробництво, і Європейській комісії, схоже, доведеться вирішити це питання до 3 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Euractiv.

На початку грудня Словенія повідомила Європейську комісію про деякі національні проєкти правил щодо якості оцту і розведеної оцтової кислоти. Основна мета цього національного технічного стандарту - гарантувати, що будь-яке змішування винного оцту може продаватися як бальзамічний оцет, який визнаний італійським фірмовим блюдом.

ЄС надав бальзамічному оцту, виробленому в італійському місті Модена, статуси захищеного походження (PDO) і захищених географічних назв (PDI), щоб захистити від підробок.

Однак у постанові Суду ЄС від 2019 року говорилося, що такий захист не поширюється на його не географічні компоненти, а саме "aceto" і "balsamico".

Люксембурзький суд попросили винести рішення за запитом Федерального суду Німеччини у справі, в якій брали участь італійський консорціум виробників бальзамічного оцту з Модени і німецька компанія, яка назвала свої продукти на основі оцту "бальзамічними".

Словенці покладаються на цю інтерпретацію Суду ЄС, щоб створити стандарт для виробництва бальзамічного оцту, який відкриє новий сегмент бізнесу.

Почувши новини зі Словенії, італійські виробники бальзамічного оцту заявили про "пряму атаку на європейську якісну агропродовольчу систему" ​​і "незаконні операції, які порушують правила ЄС щодо захисту географічних назв".

Асоціація італійських фермерів Coldiretti назвала словенську спробу вириванням гаманця, яке обійдеться виробникам бальзамічного оцту більш ніж в 1 мільярд євро.

У Єврокомісії залишилося менше тижня для вирішення питання, оскільки термін для оцінки словенського проєкту заходів закінчується в середу, 3 березня.