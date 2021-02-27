Италия и Словения спорят из-за уксуса, решение за Еврокомиссией

Италия пытается защитить всемирно известный бальзамический уксус из Модены от попытки Словении "стандартизировать" его производство, и Европейской комиссии, похоже, придется решить этот вопрос до 3 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Euractiv.

В начале декабря Словения уведомила Европейскую комиссию о некоторых национальных проектах правил по качеству уксуса и разбавленной уксусной кислоты.

Основная цель этого национального технического стандарта - гарантировать, что любое смешивание винного уксуса может продаваться как бальзамический уксус, который признан итальянским фирменным блюдом.

ЕС предоставил бальзамическому уксусу, производимому в итальянском городе Модена, статусы защищенного обозначения происхождения (PDO) и защищенных географических названий (PDI), чтобы защитить от подделок.

Однако в постановлении Суда ЕС от 2019 года говорилось, что такая защита не распространяется на его негеографические компоненты, а именно "aceto" и "balsamico".

Люксембургский суд попросили вынести решение по запросу Федерального суда Германии по делу, в котором участвовали итальянский консорциум производителей бальзамического уксуса из Модены и немецкая компания, которая назвала свои продукты на основе уксуса "бальзамическими".

Словенцы полагаются на эту интерпретацию Суда ЕС, чтобы создать стандарт для производства бальзамического уксуса, который откроет новый сегмент бизнеса.

Услышав новости из Словении, итальянские производители бальзамического уксуса заявили о "прямой атаке на европейскую качественную агропродовольственную систему" ​​и "незаконной операции, которая нарушает правила ЕС по защите географических указаний".

Ассоциация итальянских фермеров Coldiretti сочла словенскую попытку вырыванием кошелька, которое обойдется производителям бальзамического уксуса более чем в 1 миллиард евро.

У Еврокомиссии осталось меньше недели для решения вопроса, поскольку срок для оценки проекта мер истекает в среду, 3 марта.