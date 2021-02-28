У Франції 40 депутатів вимагають від уряду до кінця березня відкрити ресторани

У Франції близько 40 парламентарів звернулися до уряду з вимогою до кінця березня дозволити роботу ресторанів, які у зв’язку з карантином вже чотири місяці не можуть приймати гостей у своїх залах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Парламентарі, які представляють усі фракції, просять прем’єра вивчити можливість відкриття ресторанів принаймні на обідній час.

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Вони звертають увагу на те, що у багатьох людей зараз немає можливості нормально пообідати під час робочого дня у своїх офісах.

По-друге, наголошують депутати, ресторанний сектор здебільшого відповідально дотримувався усіх заходів безпеки.

Вони також зауважують, що окремі компанії мають власні їдальні, і вони, на відміну від ресторанів, працюють і зараз.

На думку парламентарів, якщо ресторани не відкрити найближчим часом принаймні частково, багато працівників з цієї сфери можуть перейти в інші галузі, щоб мати можливість заробляти, і після покращення ситуації з епідемією виникне нестача робочих рук.

Нагадаємо, ресторани, бари й кафе у Франції закриті з 30 жовтня і можуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.