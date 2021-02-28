Во Франции 40 депутатов требуют от правительства до конца марта открыть рестораны

Во Франции около 40 парламентариев обратились к правительству с требованием до конца марта разрешить работу ресторанов, которые в связи с карантином уже четыре месяца не могут принимать гостей в своих залах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Парламентарии, представляющие все фракции, просят премьера изучить возможность открытия ресторанов крайней мере на обеденное время.

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Они обращают внимание на то, что у многих людей сейчас нет возможности нормально пообедать во время рабочего дня в своих офисах.

Во-вторых, отмечают депутаты, ресторанный сектор в основном ответственно cоблюдал все карантинные требования.

Они также отмечают, что отдельные компании имеют собственные столовые, и они, в отличие от ресторанов, работают и сейчас.

По мнению парламентариев, если рестораны не открыть в ближайшее время по крайней мере частично, многие работники из этой сферы могут перейти в другие отрасли, чтобы иметь возможность зарабатывать, и после улучшения ситуации с эпидемией возникнет нехватка рабочих рук.

Напомним, рестораны, бары и кафе во Франции закрыты с 30 октября и могут работать только на доставку или продавать блюда с собой.