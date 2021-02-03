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Вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna почнуть виробляти у Франції

Середа, 3 лютого 2021, 12:36

Навесні 2021 року виробництво вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech та Moderna запустять і на території Франції. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RTL, про це розповіла міністерка з питань промисловості Аньєс Паньє-Рюнаше. 

Спершу про те, що вакцини почнуть виробляти і у Франції, сказав президент Еммануель Макрон.

"Через декілька тижнів, тобто, з кінця лютого-початку березня, у нас у Франції з’являться потужності для виробництва вакцини", - заявив він.

Міністерка деталізувала, що перший завод з виробництва вакцини почне працювати у березні - для виготовлення препарату Moderna.

"Після цього з’явиться другий, що запуститься протягом квітня - для вакцини Pfizer/BioNTech. А у травні - для вакцини Curevac (ще не затвердженої у ЄС. - Ред.)", - розповіла Паньє-Рюнаше. 

Раніше Еммануель Макрон заявив, що вакцина від коронавірусу стане доступною для усіх жителів країни, які захочуть вакцинуватися, до кінця літа 2021 - попри дефіцит вакцини.

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Франція Коронавірус
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