Вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna почнуть виробляти у Франції

Навесні 2021 року виробництво вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech та Moderna запустять і на території Франції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RTL, про це розповіла міністерка з питань промисловості Аньєс Паньє-Рюнаше.

Спершу про те, що вакцини почнуть виробляти і у Франції, сказав президент Еммануель Макрон.

"Через декілька тижнів, тобто, з кінця лютого-початку березня, у нас у Франції з’являться потужності для виробництва вакцини", - заявив він.

Міністерка деталізувала, що перший завод з виробництва вакцини почне працювати у березні - для виготовлення препарату Moderna.

"Після цього з’явиться другий, що запуститься протягом квітня - для вакцини Pfizer/BioNTech. А у травні - для вакцини Curevac (ще не затвердженої у ЄС. - Ред.)", - розповіла Паньє-Рюнаше.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що вакцина від коронавірусу стане доступною для усіх жителів країни, які захочуть вакцинуватися, до кінця літа 2021 - попри дефіцит вакцини.