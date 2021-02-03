Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna начнут производить во Франции

Весной 2021 года производство вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech и Moderna запустят и на территории Франции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL, об этом рассказала министр промышленности Аньес Панье-Рюнаше.

Сначала о том, что вакцины начнут производить и во Франции, сказал президент Эммануэль Макрона.

"Через несколько недель, то есть с конца февраля-начала марта, у нас во Франции появятся мощности для производства вакцины", - заявил он.

Министр детализировала, что первый завод по производству вакцины начнет работать в марте - для изготовления препарата Moderna.

"После этого появится второй, запустится в течение апреля - для вакцины Pfizer/BioNTech. А в мае - для вакцины Curevac (еще не утвержденной в ЕС. – Ред.)", - рассказала Панье-Рюнаше.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что вакцина от коронавируса станет доступной для всех жителей страны, которые захотят вакцинироваться, к концу лета 2021 года - несмотря на нынешний дефицит.