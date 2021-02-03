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Країни ЄС відклали спільну заяву по Навальному, не узгодили формулювання - ЗМІ

Середа, 3 лютого 2021, 13:18

Країни Євросоюзу не узгодили спільну заяву щодо ув'язнення російського опозиціонера Алексєя Навального через деякі формулювання у документі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Заява 27 країн ЄС щодо Навального відкладається, оскільки є країни-члени, в тому числі великі, які не задоволені вживанням слів "обмежувальні заходи". Здається, що санкції проти Росії будуть обговорюватися спочатку в Раді ЄС із закордонних справ пізніше у лютому після поїздки Борреля до Москви", - написав Джозвяк.

Раніше в ЄС заявили, що не змінили планів щодо візиту до Москви високого представника у закордонних справах і політики безпеки Жозепа Борреля після протестів у Росії.

Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

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Навальний
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