Країни ЄС відклали спільну заяву по Навальному, не узгодили формулювання - ЗМІ

Країни Євросоюзу не узгодили спільну заяву щодо ув'язнення російського опозиціонера Алексєя Навального через деякі формулювання у документі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Заява 27 країн ЄС щодо Навального відкладається, оскільки є країни-члени, в тому числі великі, які не задоволені вживанням слів "обмежувальні заходи". Здається, що санкції проти Росії будуть обговорюватися спочатку в Раді ЄС із закордонних справ пізніше у лютому після поїздки Борреля до Москви", - написав Джозвяк.

EU-27 statement on #Navalny is delayed since there are member states, incl big ones, being unhappy about using the words "restrictive measures". seems like sanctions against #Russia will be discussed first at the EU foreign affairs council later in Feb after Borrell's Moscow trip