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Страны ЕС отложили совместное заявление по Навальному, не договорились о формулировке - СМИ

Среда, 3 февраля 2021, 13:18

Страны Европейского Союза не согласовали совместное заявление по заключению российского оппозиционера Алексея Навального из-за некоторых формулировок в документе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Заявление 27 стран ЕС по Навальному откладывается, поскольку есть страны-члены, в том числе крупные, которые не довольны употреблением слов "ограничительные меры". Кажется, что санкции против России будут обсуждаться сначала в Совете ЕС по иностранным делам позже в феврале после поездки Борреля в Москву", - написал Джозвяк.

Ранее в ЕС заявили, что не изменили планов по визиту в Москву высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после протестов в России.

Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

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