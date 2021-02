Страны ЕС отложили совместное заявление по Навальному, не договорились о формулировке - СМИ

Страны Европейского Союза не согласовали совместное заявление по заключению российского оппозиционера Алексея Навального из-за некоторых формулировок в документе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Заявление 27 стран ЕС по Навальному откладывается, поскольку есть страны-члены, в том числе крупные, которые не довольны употреблением слов "ограничительные меры". Кажется, что санкции против России будут обсуждаться сначала в Совете ЕС по иностранным делам позже в феврале после поездки Борреля в Москву", - написал Джозвяк.

EU-27 statement on #Navalny is delayed since there are member states, incl big ones, being unhappy about using the words "restrictive measures". seems like sanctions against #Russia will be discussed first at the EU foreign affairs council later in Feb after Borrell's Moscow trip