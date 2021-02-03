Фінляндія рекомендуватиме вакцину AstraZeneca для осіб віком до 70 років 

Фінляндія рекомендує застосування вакцини AstraZeneca для осіб віком до 70 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це оголосила Національна експертна група з питань вакцинації - спеціальний орган при Інституті охорони здоров’я і добробуту THL.

Рекомендацію у майбутньому можуть змінити, коли з’явиться більше інформації про вплив вакцини на людей з інших вікових груп.

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Для вакцинації старших людей Національна експертна група рекомендує вакцини з технологією мРНК, щодо яких відома ефективність для цієї вікової групи.

Станом на 3 лютого, у Фінляндії з населенням близько 5,5 млн осіб щеплення від коронавірусу отримали близько 54 тисячі людей з груп віком 70+. Вакцинацію цієї групи очікують завершити до кінця квітня.

Раніше низка країн, зокрема, Італія, Польща та Швеція, заявили, що не рекомендують вакцину AstraZeneca для людей, старших 65 років.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів 29 січня надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.