Європейський Союз у понеділок вніс до санкційного списку громадянина США Рінальдо Наццаро – засновника та лідера неонацистського воєнізованого угруповання The Base, який керує ним із Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Європейської комісії.

Наццаро внесли до санкційного списку ЄС з метою боротьби з тероризмом. Це рішення передбачає заборону на в’їзд до Євросоюзу та замороження активів. Крім того, забороняється надавати Наццаро кошти або економічні ресурси як безпосередньо, так і опосередковано.

Наццаро, також відомий як Норман Спір або Роман Вольф, є засновником і лідером The Base – організації правих екстремістів, причетної до терористичних актів, щодо якої з 2024 року діють санкції ЄС. З 2018 року він проживає у Росії, звідки керує своїм угрупованням.

The Base, неонацистська група, заснована у 2018 році в США, пропагує "акселераціонізм" – ідеологію, яка прагне прискорити крах демократичних інститутів за допомогою насильницьких атак. Угруповання діє на території ЄС, США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Минулого року іспанська поліція ліквідувала перший в країні відомий осередок, пов’язаний з The Base.