Фінське Міністерство закордонних справ викликало на розмову російського посла у Гельсінкі, щоб висловити йому засудження нещодавніх атак РФ по Україні, а також інцидентів у Польщі та Данії.

Про це йдеться у повідомленні відомства в X, передає "Європейська правда".

Як наголосили в МЗС, Фінляндія рішуче засуджує незаконну війну Росії та її ескалацію ударів по цивільних цілях в Україні, а також висловлює солідарність з Данією та Польщею та іншими європейськими партнерами.

"Небезпечні та безвідповідальні дії Росії в Європі є неприйнятними", – йдеться у повідомленні відомства.

Там додали, що є підозра у порушенні повітряного простору Фінляндії російським вертольотом в суботу, 21 листопада.

У МЗС наголосили, що Росія повинна припинити свою агресію проти України, а Україна має право захищатися від російської війни.

Нагадаємо, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. Згодом з’ясувалося, що це уламки російських ракет Х-101.

Як повідомлялося, минулого тижня данська поліція запобігла ймовірному замаху на українського репера Kyivstoner (справжнє ім’я – Альберт Васильєв), який мав виступити в Данії з концертом 25 вересня. Вважається, що вбивство мали виконати на замовлення спецслужб РФ.