Згідно з результатами опитувань, опублікованими в понеділок в Іспанії, опозиційна Народна партія (PP) і ультраправа Vox мають значні шанси здобути більшість у парламенті, що допоможе їм сформувати новий уряд, незважаючи на нещодавнє посилення позицій керівної Соціалістичної партії (PSOE).

Дані відповідних опитувань наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Понеділок – останній день, коли можна оприлюднювати результати опитувань в Іспанії, перш ніж набере чинності законодавча заборона напередодні виборів.

Усі наведені агентством опитування, крім одного, прогнозують, що сумарна кількість місць у парламенті, яку отримають консервативна Народна партія (PP) та Vox, перевищить поріг абсолютної більшості у 176 місць у парламенті, що налічує 350 місць.

Щоденне опитування, проведене компанією 40dB для газети ⁠El Pais на основі 7 500 інтерв’ю, дало PP 127–136 місць (31,8%), за нею з невеликим відставанням йдуть соціалісти з 116–127 місцями (30,9%), а Vox – 51–61 місце (17,3%).

Опитування NC ​Report для La Razon, в якому взяла участь 1000 респондентів, дає соціалістам 27,2%, або 108–111 місць, що вище за 26,1% тижнем раніше; PP отримала 130–133 місця, а Vox – 64–66 місць, що в сумі становить щонайменше 194 місця.

Опитування IMOP, проведене El Confidencial на основі 1 500 інтерв’ю, прогнозувало 195 місць для PP та Vox разом, проти 110 для соціалістів

Опитування Ipsos для La Vanguardia, проведене в неділю на основі 1 999 інтерв’ю, дало PP 127 місць і 30,3%, соціалістам – 119 місць і 29,8%, а Vox – 63 місця.

Опитування GAD3 для газети ABC, опубліковане в неділю на основі 1 501 інтерв’ю, прогнозувало 131 місце для PP, 110 – для соціалістів та 63 – для Vox.

Державна соціологічна служба CIS залишилася головним винятком, прогнозуючи, що об’єднані ліві сили, включаючи ультралівий "Широкий фронт" та регіональні партії, все ще можуть здобути перемогу. ⁠За результатами опитування, проведеного на основі 8 034 інтерв’ю, соціалісти набрали 34,4% голосів, значно випередивши Народну партію (24,9%) та Vox (15,6%).

5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії. Приводом до цього став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки.

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