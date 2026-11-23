Опозиція на виборах в Іспанії має шанси здобути більшість попри зростання у соціалістів
Новини — Понеділок, 23 листопада 2026, 16:08 —
Згідно з результатами опитувань, опублікованими в понеділок в Іспанії, опозиційна Народна партія (PP) і ультраправа Vox мають значні шанси здобути більшість у парламенті, що допоможе їм сформувати новий уряд, незважаючи на нещодавнє посилення позицій керівної Соціалістичної партії (PSOE).
Дані відповідних опитувань наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Понеділок – останній день, коли можна оприлюднювати результати опитувань в Іспанії, перш ніж набере чинності законодавча заборона напередодні виборів.
Усі наведені агентством опитування, крім одного, прогнозують, що сумарна кількість місць у парламенті, яку отримають консервативна Народна партія (PP) та Vox, перевищить поріг абсолютної більшості у 176 місць у парламенті, що налічує 350 місць.
Щоденне опитування, проведене компанією 40dB для газети El Pais на основі 7 500 інтерв’ю, дало PP 127–136 місць (31,8%), за нею з невеликим відставанням йдуть соціалісти з 116–127 місцями (30,9%), а Vox – 51–61 місце (17,3%).
Опитування NC Report для La Razon, в якому взяла участь 1000 респондентів, дає соціалістам 27,2%, або 108–111 місць, що вище за 26,1% тижнем раніше; PP отримала 130–133 місця, а Vox – 64–66 місць, що в сумі становить щонайменше 194 місця.
Опитування IMOP, проведене El Confidencial на основі 1 500 інтерв’ю, прогнозувало 195 місць для PP та Vox разом, проти 110 для соціалістів
Опитування Ipsos для La Vanguardia, проведене в неділю на основі 1 999 інтерв’ю, дало PP 127 місць і 30,3%, соціалістам – 119 місць і 29,8%, а Vox – 63 місця.
Опитування GAD3 для газети ABC, опубліковане в неділю на основі 1 501 інтерв’ю, прогнозувало 131 місце для PP, 110 – для соціалістів та 63 – для Vox.
Державна соціологічна служба CIS залишилася головним винятком, прогнозуючи, що об’єднані ліві сили, включаючи ультралівий "Широкий фронт" та регіональні партії, все ще можуть здобути перемогу. За результатами опитування, проведеного на основі 8 034 інтерв’ю, соціалісти набрали 34,4% голосів, значно випередивши Народну партію (24,9%) та Vox (15,6%).
5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії. Приводом до цього став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки.
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