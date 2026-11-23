Албанія категорично спростувала припущення про те, що атака морського дрона на російський корвет "Меркурій" у Лівії була здійснена з її території.

Про це йдеться в заяві МЗС Албанії, опублікованій в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, вони "взяли до відома" повідомлення, в яких стверджується, що атака морського безпілотника на російський корвет була здійснена з території Албанії.

"Згадані повідомлення не відповідають дійсності та не відображають фактів. Албанія не була причетна до цього інциденту, і її територія не використовувалася та не надавалася для проведення або сприяння такій атаці", – наголошується у заяві.

В МЗС Албанії категорично відкинули "ці звинувачення, висунуті без доказів, що піддаються перевірці".

"Ми закликаємо тих, хто відповідальний за їхнє поширення, виправити інформацію та проявляти точність, належну обачність і відповідальність під час висвітлення таких делікатних питань", – додали у відомстві.

Раніше двоє лівійських посадовців повідомили Associated Press, що внаслідок удару по військово-морській базі в Бенгазі російський корвет "Меркурій" зазнав серйозних пошкоджень, а на базі спалахнула пожежа.

Тоді агентство з посиланням на попередні результати розслідування писало, що корабель могли уразити українські морські дрони.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту та уразили суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.