До Фонду підтримки енергетики України надійшов черговий внесок від Естонії у розмірі 50 тисяч євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, інформує "Європейська правда".

Таким чином, загальний внесок Естонії до Фонду зріс до 2,695 млн євро, зазначили у відомстві.

У Міненерго поінформували, що загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 2,433 млрд євро від 41 іноземного спонсора з 27 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

Своїми внесками донори допомагають закуповувати найнеобхідніше обладнання для проведення ремонтів і відновлення енергетичних об’єктів України після російських атак, нагадали у відомстві.

Раніше до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Ірландії у розмірі 25 млн євро.

Також писали, що Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.