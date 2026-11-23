4 листопада Європейська комісія оприлюднила звіт щодо України за 2026 рік. Його можна читати як черговий перелік виконаних і невиконаних рекомендацій.

У розділі про державне управління Єврокомісія відзначає хороший прогрес, водночас вказуючи, що рекомендації попереднього року виконані частково й переважно залишаються актуальними.

Коли завдання роками залишаються невиконаними, потрібно з’ясовувати причини.

Про проблеми з реалізацією реформ і те, як це виправити, – в колонці гендиректорки "Офісу сталих рішень" Людмили Циганок Що провалює рух до ЄС? Україна знову не виконала реформи для вступу, і причина має значення. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки вказує на системну проблему якості підготовки та впровадження державних рішень в Україні.

"У звіті Єврокомісії є показовий приклад: створені у 2025 році два спеціалізовані адміністративні суди досі не працюють. Комісія закликає забезпечити початок їхньої роботи для доступу до адміністративного правосуддя у справах за участю центральних органів влади", – пише Людмила Циганок.

Вона констатує, що законодавче створення суду ще не забезпечує можливості звернутися до нього й отримати судовий захист. Для цього потрібні призначені судді, сформований апарат, фінансування та організаційні умови роботи.

"Тож під час підготовки рішення потрібно визначити, хто, в які строки й за рахунок яких ресурсів забезпечить його виконання, адже для громадянина реформа набуває змісту тоді, коли передбачений законом механізм захисту справді стає доступним", – зазначає гендиректорка "Офісу сталих рішень".

На її переконання, Україні потрібна міжнародна експертна підтримка, які б аналізували реформи на предмет того, чи зможуть вони працювати на практиці.

"Якщо експерти попередили про нестачу ресурсів, а застереження проігнорували – потрібно з’ясувати, хто ухвалив рішення запускати механізм за таких умов. Якщо потреби взагалі не оцінили, питання виникає до якості експертизи та самого завдання", – звертає увагу Людмила Циганок.

Авторка колонки наголошує, що слід також залучати практиків ще на етапі підготовки формування підходів, механізмів та документації.

"Звіт Єврокомісії має спонукати нас перевіряти також якість роботи, яка передує впровадженню реформ. Нам потрібна відповідальність за рішення: за те, хто їх ухвалив, розробив, рекомендував, профінансував і супроводжував. Україні бракує системи, яка здатна перетворити європейську норму на якісне державне рішення і взяти відповідальність за наслідки його застосування", – резюмує гендиректорка "Офісу сталих рішень".

Докладніше – в колонці Людмили Циганок Що провалює рух до ЄС? Україна знову не виконала реформи для вступу, і причина має значення.