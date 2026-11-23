До Міністерства закордонних справ Росії у понеділок викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в Росії Марека Юхтегі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку з рішенням закрити пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, російська сторона назвала безпідставним звинувачення на свою адресу у невдалому підпалі підприємства військово-промислового комплексу поблизу Таллінна.

У МЗС РФ назвали це рішення "черговою антиросійською витівкою".

"Про наслідки такого кроку в Таллінні, схоже, серйозно не замислюються. Закриття державного кордону насамперед завдасть чергового удару по естонській економіці й обернеться бумерангом як для самого Таллінна, так і для його союзників у ЄС та НАТО", – зазначили в МЗС РФ.

Також у міністерстві висловили невдоволення тим, що Таллінн намагається чинити перешкоди для пересування російських вантажних суден у Балтійському морі, здійснюючи спроби їхнього огляду, захоплення та арешту з метою введення проти Росії морської блокади.

У МЗС РФ нагадали й про те, що в жовтні було введено повну заборону на транзит російського та білоруського зерна через територію Естонії.

Також російська влада вважає, що Таллінн вдається не лише до заборони російської мови на всіх рівнях, а й до репресивних дій, спрямованих проти російськомовних та жителів, які симпатизують Росії.

МЗС РФ також згадало про погрози з боку влади Естонії щодо повної ліквідації Естонської православної християнської церкви, канонічно пов’язаної з Московським патріархатом.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня. Рух зупинять на всіх прикордонних пунктах пропуску: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" та "Саатсе".

Таке рішення ухвалили після того, як російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.