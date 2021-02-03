Більшість французів підтримують жорсткий локдаун

У Франції побільшало тих, хто виступає за більш жорсткі обмеження в контексті боротьби з коронавірусом.

Такими є дані опитування Elabe для BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Так, 55% опитаних висловили підтримку жорсткому локдауну.

Щодо можливості гнучкого локдауну, який діяв у листопаді-грудні, схвально висловилися 50% французів.

Слід зазначити, що кількість прихильників жорсткого локдауну за тиждень зросла на 7 процентних пунктів.

Варто зазначити, що посилення локдауну у Франції очікувалося минулого тижня, однак рішення про це відклали.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон обіцяє доступність вакцини від коронавірусу для усіх жителів країни, які захочуть вакцинуватися, до кінця літа 2021 - попри дефіцит вакцини.

Водночас, наголосив президент, "не вакцинація допоможе уникнути або не уникнути чергового локдауну", закликавши громадян дотримуватися заходів безпеки.