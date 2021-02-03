Большинство французов поддерживают жесткий локдаун

Во Франции увеличилось тех, кто выступает за более жесткие ограничения в контексте борьбы с коронавируса.

Таковы данные опроса Elabe для BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Так, 55% опрошенных выразили поддержку жесткому локдауну.

Насчет возможности гибкого локдауна, который действовал в ноябре-декабре, одобрительно высказались 50% французов.

Следует отметить, что количество сторонников жесткого локдауна за неделю выросла на 7 процентных пунктов.

Стоит отметить, что усиление локдауна во Франции ожидалось на прошлой неделе, однако решение об этом отложили.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрона обещает доступность вакцины от коронавируса для всех жителей страны, которые захотят вакцинироваться, к концу лета 2021 - несмотря на дефицит вакцины.

В то же время, подчеркнул президент, "не вакцинация поможет избежать или не избежать очередного локдауна", призвав граждан соблюдать меры безопасности.