Байден офіційно запропонував на посаду глави ЦРУ експосла США в Росії

Президент США Джо Байден офіційно номінував досвідченого дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Білого дому.

Очікується, що 65-річний Бернс, якого поважають як демократи, так і республіканці, легко отримає затвердження в Конгресі. У разі підтвердження Бернс стане першим керівником в історії ЦРУ, чий досвід роботи виходить з Державного департаменту.

Американські ЗМІ раніше писали, що Байден вибрав Бернса через його дипломатичний досвід і потенційну здатність відновити довіру до спецслужб в епоху після Трампа, а також його досвід роботи в Росії.

Бернс є президентом відомого аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний мир. Він обіймав посаду заступника держсекретаря в адміністрації Обами, пропрацював більше трьох десятиліть на посадах в дипломатичній службі, куди він перейшов в 1982 році.

Він також працював за п'яти американських президентів, як демократів, так і республіканців, і 10 державних секретарів на різних посадах, в тому числі в якості посла в Йорданії в адміністрації Клінтона і в Росії за Джорджа Буша.

Бернс багато говорив про шкоду, яку, на його думку, адміністрація Трампа завдала зовнішній політиці США. Він також попереджав про небезпечні наслідки невизнання президентом Трампом поразки на виборах у серпні минулого року.