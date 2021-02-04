Байден официально предложил на пост главы ЦРУ экс-посла США в России
Президент США Джо Байден официально номинировал опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.
Ожидается, что 65-летний Бернс, которого уважают как демократы, так и республиканцы, легко получит утверждение в Конгрессе. В случае подтверждения Бернс станет первым руководителем в истории ЦРУ, чей опыт работы выходит из Государственного департамента.
Американские СМИ ранее писали, что Байден выбрал Бернса за его дипломатический опыт и потенциальную способность восстановить доверие к спецслужбам в эпоху после Трампа, а также его опыт работы в России.
Бернс является президентом известного аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир. Он занимал должность заместителя госсекретаря в администрации Обамы, проработал более трех десятилетий на должностях в дипломатической службе, куда он перешел в 1982 году.
Он также работал при пяти американских президентах, как демократах, так и республиканцах, и 10 государственных секретарях на разных должностях, в том числе в качестве посла в Иордании в администрации Клинтона и в России при Джордже Буше.
Бернс много говорил о вреде, который, по его мнению, администрация Трампа нанесла внешней политике США. Он также предупреждал об опасных последствиях непризнания президентом Трампом поражения на выборах в августе прошлого года.