Посол Британії: вітаю рішучі дії Зеленського щодо боротьби з дезінформацією

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала рішення президента Володимира Зеленського щодо запровадження санкцій проти телеканалів, пов'язаних з Віктором Медведчуком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сіммонс написала у Twitter

"Я вітаю рішучі дії президента Володимира Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа", - йдеться у повідомленні.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to 🇺🇦. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine