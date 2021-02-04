Посол Британії: вітаю рішучі дії Зеленського щодо боротьби з дезінформацією

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала рішення президента Володимира Зеленського щодо запровадження санкцій проти телеканалів, пов'язаних з Віктором Медведчуком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сіммонс написала у Twitter

"Я вітаю рішучі дії президента Володимира Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа", - йдеться у повідомленні.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to 🇺🇦. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021

У середу ввечері Зеленський зустрічався з послами країн Євросоюзу та G7 і пояснював своє рішення щодо санкцій.

За його словами, телеканали, щодо яких були запроваджені санкції, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні.

Як відомо, увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Європейський Союз відреагував, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.

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