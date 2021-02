Посол Британии: приветствую решительные действия Зеленского по борьбе с дезинформацией

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Симмонс написал в Twitter.

"Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - говорится в сообщении.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to 🇺🇦. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine