Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Канада признала террористами "Российское имперское движение"

США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом

В Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности

Зеленский объяснил послам ЕС и G7 санкции против каналов Медведчука






Посол Британии: приветствую решительные действия Зеленского по борьбе с дезинформацией

Четверг, 4 февраля 2021, 08:44

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Симмонс написал в Twitter.

"Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - говорится в сообщении.

В среду вечером Зеленский встречался с послами стран Евросоюза и G7 и объяснял свое решение относительно санкций.

По его словам, телеканалы, по которым были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине.

Как известно, вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Европейский Союз отреагировал, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но одновременно для этой борьбы есть определенные пределы.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о поддержке санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Читайте также - Страдания "Медведчуков": как в ЕС закрывали телеканалы, подконтрольные РФ и террористам

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Зеленский роспропаганда
powered by lun.ua