Посол Британии: приветствую решительные действия Зеленского по борьбе с дезинформацией
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Симмонс написал в Twitter.
"Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - говорится в сообщении.
I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to 🇺🇦. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021
В среду вечером Зеленский встречался с послами стран Евросоюза и G7 и объяснял свое решение относительно санкций.
По его словам, телеканалы, по которым были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине.
Как известно, вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.
Европейский Союз отреагировал, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но одновременно для этой борьбы есть определенные пределы.
Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о поддержке санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
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