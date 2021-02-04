Зеленський пояснив послам ЄС і G7 санкції проти каналів Медведчука

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні і пояснив рішення щодо санкцій проти трьох телеканалів, пов’язаних з Віктором Медведчуком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глав держави.

"Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", – сказав Зеленський.

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За його словами, телеканали, щодо яких були запроваджені санкції, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора на політичні процеси в нашій країні.

Окремо на зустрічі обговорювалося питання судової реформи та врегулюванню ситуації, що склалася у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України. Глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки.

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За словами Зеленського, у четвер відбудеться робоча презентація всієї судової реформи.

"Це велика кількість законопроєктів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні", – констатував президент.

Як відомо, увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Європейський Союз відреагував, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.

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