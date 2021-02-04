У Британії перевірять ефективність поєднання різних вакцин від коронавірусу

У Британії проведуть клінічні випробування з метою з’ясувати, чи можна використовувати вакцини різних виробників для першої і другої дози щеплення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Медики хочуть з’ясувати, чи буде вакцинація в такому разі настільки ж ефективною, як використання для обох доз тієї самої вакцини. Вчені не виключають, що поєднання різних вакцин може давати навіть кращий ефект.

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На додачу, можливість використовувати препарат різних виробників спростила б труднощі, які періодично виникають через затримки поставок.

До дослідження залучать понад 800 волонтерів з Англії віком від 50 років. Їм вколють для першої дози вакцину Oksford/AstraZeneca, а для другої - Pfizer/BioNTech, або ж навпаки, з інтервалом 12 тижнів. Згодом до випробування можуть додати й інші вакцини, затверджені регулятором.

Науковці будуть збирати дані про побічні ефекти та досліджувати зразки крові провакцинованих людей, щоб перевірити, як імунітет реагує на коронавірус.

Дослідять також ефективність проти нових штамів та ефективність другої дози вакцини на 4-й або 12-й тиждень.

Увесь цикл дослідження триватиме 13 місяців, але перші дані будуть доступні вже у червні.

Нагадаємо, у Британії отримали затвердження три вакцини - Oksford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Moderna. Свою першу дозу отримали вже понад 10 мільйонів людей.