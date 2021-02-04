В Британии проверят эффективность сочетания разных вакцин от коронавируса

В Британии проведут клинические испытания с целью выяснить, можно ли использовать вакцины разных производителей для первой и второй дозы прививки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Медики хотят выяснить, будет ли вакцинация в таком случае столь же эффективной, как использование для обеих доз одной и той же вакцины. Ученые не исключают, что сочетание различных вакцин может давать даже лучший эффект.

К тому же использование препаратов разных производителей упростило бы трудности, которые периодически возникают из-за задержек поставок.

К исследованию привлекут более 800 волонтеров из Англии в возрасте от 50 лет. Им уколют для первой дозы вакцину AstraZeneca, а для второй - Pfizer/BioNTech, или же наоборот, с интервалом 12 недель. Впоследствии к испытанию могут добавить и другие вакцины, утвержденные регулятором.

Ученые будут собирать данные о побочных эффектах и ​​исследовать образцы крови вакцинированных людей, чтобы проверить, как иммунитет реагирует на коронавирус.

Исследуют также эффективность против новых штаммов и эффективность второй дозы вакцины на 4-й или 12-й неделе.

Весь цикл исследования продлится 13 месяцев, но первые данные будут доступны уже в июне.

Напомним, в Британии получили утверждение три вакцины - Oksford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna. Свою первую дозу получили уже более 10 млн человек.