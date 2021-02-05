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У Франції зареєстрували перші випадки бразильського штаму

П'ятниця, 5 лютого 2021, 09:27

У Франції підтвердили перші чотири випадки бразильського штаму коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

Принаймні про один випадок відомо, що він був завезений мандрівницею після повернення з Бразилії. Жінка поверталася транзитом через Париж та Марсель на південь Франції. 

"Мутовані штами, оскільки є більш заразними, ймовірно поступово витіснять більш звичний для нас тип коронавірусу", - зазначив Олів’є Веран. 

Він додав, що зараз найважливіше - виграти час для вакцинації найбільш вразливих груп населення та докласти зусиль для того, щоб нові штами поширювалися якомога повільніше. 

За минулу добу в країні зареєстрували 23 448 нових заражень, 360 хворих померли. З початку січня добовий приріст нових випадків стабільно коливається між 20-26 тисячами. 

В уряді Франції поки відкидають ймовірність повторного локдауну, але закликають громадян до максимальної обережності та просять залишатися на дистанційній роботі всіх, хто може це зробити. 

Нагадаємо, раніше цього тижня у Британії анонсували масове тестування для 80 000 жителів Англії після виявлення перших випадків африканського штаму, не пов'язаних з мандрівками до враженого регіону. 

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Франція Коронавірус
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