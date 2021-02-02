Від дверей до дверей: Англія протестує 80 тисяч людей, "полюючи" на африканський штам

У восьми районах Англії проведуть масове тестування населення, сподіваючись виявити та ізолювати нові випадки захворювання південноафриканським штамом коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За допомогою тестів, які пропонуватимуть "від дверей до дверей", та мобільних пунктів тестування сподіваються охопити загалом 80 тисяч людей віком від 16 років.

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До посиленого тестування вирішили вдатися після того, як в Англії підтвердили перші випадки африканського штаму, ніяк не пов’язані з мандрівками, що може свідчити про те, що він вже почав поширюватися безпосередньо у регіоні.

Всього за допомогою секвенування геному вірусу знайшли вже 105 таких випадків, при цьому, 11 - у людей, які не бували в ПАР і не спілкувалися з мандрівниками, від яких могли б заразитися.

Тестування охопить райони, у яких проживали заражені люди. Це частини графств Кент, Суррей, Лондона, Броксборнський район та Сауспорт.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок заявив, що так сподіваються виявити "всі до єдиного" випадки зараження африканським штамом.

Він також попросив мешканців з цих районів максимально обмежити всі контакти, доки вони здадуть тест і будуть знати, що не хворі.



Африканський штам вірусу вважають більш заразним, як і британський штам, виявлений в районі Кента. Доктор Сьюзан Хопкінс з Агентства громадського здоров’я Англії зазначила, що вакцини мають працювати проти нього також, але можуть давати менший захист.